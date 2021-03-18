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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baraka yaptığı arsanın sahibini öldüren zanlı tutuklandı

İHA

Baraka yaptığı arsanın sahibini öldüren zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada, 30 yaşındaki vatandaşı silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.
Olay, 16 Mart tarihinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sercan Tufan (30) isimli şahıs, ailesinin izni ile arazilerine baraka yapmasına izin verdiği Ali M. isimli şahsın yaşadığı barakaya geldi. Tufan, Ali M. isimli şahsa arazilerini boşaltmasını söyledi. Tufan ile Ali M. arasında barakada tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali M. silahla ateş ederek Tufan’ı vurdu. Ali M. olayın ardından kamyonetini de barakanın önünde bırakarak kayıplara karıştı. Barakaya gelen arkadaşı Tufan’ı kanlar içinde yatarken buldu. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Tufan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerine intikal eden polis ve olay yeri inceleme ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Tufan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ali M.’nin yakalanması için de Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Ali M. yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet zanlısı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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