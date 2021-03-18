Cinayet sanığı savunmasında, 'Neden kavga ettiğimizi bilmiyorum' dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cinayet sanığı savunmasında, 'Neden kavga ettiğimizi bilmiyorum' dedi

DHA

Cinayet sanığı savunmasında, 'Neden kavga ettiğimizi bilmiyorum' dedi


Sebahattin AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Karamürsel ilçesinde husumetli olduğu öne sürülen Burak Şahin İren´i (33) çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren Yıldıray Arslan´ın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Arslan, mahkemedeki ifadesinde Burak Şahin İren ile aralarında husumet olmadığını belirterek neden kavga ettiklerini bilmediğini söyledi.
Olay, 23 Ekim 2020 tarihinde Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Yıldıray Arslan arkadaşı Serhat B. ile birlikte kendine ait otomobille giderken yolda 1 çocuk babası Burak Şahin İren´i aldı. Arslan ile İren arasında otomobilde tartışma çıktı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı´na gelince otomobilden inen üç kişi, yol üzerinde kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Yıldıray Arslan, belinden çıkardığı tabancayla Burak Şahin İren´i vurdu. Yıldıray Arslan, polise giderek teslim oldu. Ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi´ne kaldırılan İren ise doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
SANIK, ARAÇTA SALDIRIYA UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ
Olaya ilişkin açılan dava, bugün sabah saatlerinde Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülmeye devam edildi. Davaya tutuklu sanık Yıldıray Arslan ve tarafların avukatı katıldı. Mahkemedeki ifadesinde ölen Burak Şahin İren´in olay yaşanmadan önce kendisini çağırdığını belirten sanık Yıldıray Aslan, "Ben maktulü tanırdım. Selamlaşırdık. Aramızda husumet yoktu. Olay günü kahvede oturuyordum. Serhat beni çağırdı. Telefonumu masada bırakarak yanına gittim. Araca eğildim. Serhat bana 'Bir dakika gelir misin' dedi. Araca bindim. 'Sen benim hakkımda konuşuyormuşsun' dedi. Aracı hareket ettirdi. Sonra devam etti. O ara telefonu çaldı. Telefonu açınca, 'Yıldıray'ı yakaladım' dedi. Ben şaşırdım. Biraz gittikten sonra sol arka kapıdan Burak araca bindi. Elinde poşet de vardı. Araca biner binmez, 'O Yıldıray abi hoş geldin. Bakalım mezarını bulabilecekler mi´ dedi ve küfredip yumruk attı. Araç hareket ederken Burak vurmaya başladı. El frenini çekince Serhat da bana vurmaya başladı. Aşağı inen Burak bana dışardan, Serhat da içeriden vuruyordu. Serhat'tan kurutulunca yere düştüm" dedi.
"SİLAH PATLADI VE BEN KAN GÖRMEDİM"
Olay günü kendisini çağıran kişilerin kendisini neden darp ettiğini bilmediğini ifade eden tutuklu sanık Yıldıray Arslan ifadesinin devamında, "Çok dayak yediğim için bir ara bayılacaktım. Çok yara aldım. Silah kasık boşluğumdaydı. Çıkarıp bir el ateş etmek istedim. Sırt üstü yerdeydim. Burak sürekli vuruyordu. Serhat da yüzüme vuruyordu. Ben o sıra silahı mermiyi ağzına verirken tabanca patladı. Patlama sesiyle birlikte Burak sol tarafa doğru üstümden kalktı. Sonra ben ayağa kalktım. Serhat koşmaya başladı. Birkaç kez de düştü. Ben çok darbe almıştım. Burak bağırıyordu ancak ben kendisinde hiç yara görmedim. Olay yerine başka biri geldi. 'Yıldıray yapma' dedi. Silahı geri karın boşluğuma koydum. Burak'ı hastaneye götürmeye çalıştılar. Olayın şoku ile bir taksi çağırıp karakola gittim. Silahı teslim ettim. Olay anlattığım gibi meydana gelmiştir. Aramızda hiç alacak verecek yok. İmkanı yok. Bizim bir samimiyetimiz yok" dedi.
SAVCI KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN CEZALANDIRMASI YÖNÜNDE MÜTALAA VERDİ
Savcı, sanık Yıldıray Arslan´ın kasten öldürme suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti, müşteki vekilleri ile sanık müdafisine talep ettikleri sürenin verilmesine, soruşturmanın örneğinin istenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Sebahattin AYDIN
2021-03-18 17:27:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Otomobil ile kaldırımın arasına sıkışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil ile kaldırımın arasına sıkışan motosikletin ...
Tır parklarında ücretsiz servis
YEREL HABERLER Tır parklarında ücretsiz servis
Tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren şüpheli adliyede (3)
YEREL HABERLER Tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren şüpheli ...
Baraka yaptığı arsanın sahibini öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Baraka yaptığı arsanın sahibini öldüren zanlı ...
Arkadaşını öldüren şahsa 18 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Arkadaşını öldüren şahsa 18 yıl hapis istemi
Körfez'e 319 milyon TL'lik yatırım
YEREL HABERLER Körfez'e 319 milyon TL'lik yatırım
Tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER Tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren şüpheli ...
Çanakkale kahramanları dualar ile anıldı
YEREL HABERLER Çanakkale kahramanları dualar ile anıldı
Barakada öldürülen şahıs gözyaşlarıyla toprağa verildi
YEREL HABERLER Barakada öldürülen şahıs gözyaşlarıyla toprağa ...
Durak dışında otobüse binmek isteyen kişi, kendisini uyaran şoförü dövdü (2)
YEREL HABERLER Durak dışında otobüse binmek isteyen kişi, kendisini ...
"Durak ilerde" diye uyaran otobüs sürücüsünü böyle darp etti "Başkan arkadaşım işten attırırım" dedi arkasına bakmadan kaçtı
YEREL HABERLER "Durak ilerde" diye uyaran otobüs sürücüsünü böyle ...
Bariyerlere çarpan tırın sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan tırın sürücüsü burnu bile ...
Servis minibüsü D-100’de alev topuna döndü
YEREL HABERLER Servis minibüsü D-100’de alev topuna döndü
Markette yangın çıktı, 1 çalışan dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Markette yangın çıktı, 1 çalışan dumandan etkilendi
Yangının çıktığı marketin çalışanı, esnafın merdiveni sayesinde kurtuldu Zincir marketin deposunda korkutan yangın Zincir market şubesinin deposu, alev alev yandı
YEREL HABERLER Yangının çıktığı marketin çalışanı, esnafın merdiveni ...
Yolcunun darp ettiği halk otobüsü şoförü hastanelik oldu Uyardığı yolcunun darp ettiği otobüs şoförü konuştu "Seni işten attırırım" dediği halk otobüsü şoförüne saldırdı
YEREL HABERLER Yolcunun darp ettiği halk otobüsü şoförü hastanelik ...
"Dur yolcu" diyen askerler tramvayın önünü kesti Çanakkale askerlerini gören yolcular gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER "Dur yolcu" diyen askerler tramvayın önünü ...
Çanakkale şehitleri için tramvayda saygı duruşu
YEREL HABERLER Çanakkale şehitleri için tramvayda saygı duruşu
Çanakkale şehitleri dualarla anıldı
YEREL HABERLER Çanakkale şehitleri dualarla anıldı
Tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren şüpheli ...
Kuveyt Başkonsolosu Almohammad Başiskele’de
YEREL HABERLER Kuveyt Başkonsolosu Almohammad Başiskele’de
Durak dışında otobüsü binmek isteyen kişi, kendisini uyaran şoförü dövdü
YEREL HABERLER Durak dışında otobüsü binmek isteyen kişi, kendisini ...
Baraka yaptığı arsanın sahibini öldüren şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Baraka yaptığı arsanın sahibini öldüren şahıs ...