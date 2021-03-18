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Köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü savruldu: 2 yaralı

İHA

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü savruldu: 2 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet kontrolden çıkarak yola devrildi. Motosikletten savrulan 2 kişi ise yaralandı.

Kaz, 20.30 sıralarında Köseköy Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit S. (24) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, seyir halinde yola çıkan köpeğe çarpamamak için sürücünün manevra yapması sonrasında kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet yola devrilirken motosiklette bulunan sürücü Ümit S. ve arkasında oturan Ekin S. (24) ise yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı ambulansa alınarak çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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