Kocaeli´nde HDP´li yöneticilere gözaltı

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli)KOCAELİ'nde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen
operasyonda HDP´nin eski ve yeni yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda, aralarında HDP´nin eski ve yeni yöneticilerinin de bulunduğu 10 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital metaryeller ele geçirildi.
Operasyonun devam ettiği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ
2021-03-19 10:33:40
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