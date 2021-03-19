Kocaeli´nde HDP´li yöneticilere gözaltı

Sen de mi uşak!

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Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli)KOCAELİ'nde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen

operasyonda HDP´nin eski ve yeni yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda, aralarında HDP´nin eski ve yeni yöneticilerinin de bulunduğu 10 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital metaryeller ele geçirildi.

Operasyonun devam ettiği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ

2021-03-19 10:33:40



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