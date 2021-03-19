Kocaeli´nde HDP´li yöneticilere gözaltı(2)

Sen de mi uşak!

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RUHSATSIZ TABANCA VE YASAKLI YAYINLAR ELE GEÇİRİLDİ

Kocaeli'de gözaltına alınan eski ve yeni HDP'li yöneticilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 42 fişek ve çok sayıda dijital materyal ile yasaklı yayın ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-03-19 11:29:24



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