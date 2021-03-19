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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bit pazarlarında yoğunluk çok alan yok

İHA

Bit pazarlarında yoğunluk çok alan yok

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kurulan antika ile kullanışlı ikinci el malzeme satışlarının gerçekleştirildiği bit pazarlarında esnaflar, kalabalığın olmasına rağmen satışın az olduğundan şikayetçi.
Korona virüs salgını sürecinde satış oranları azalan bit pazarı esnafı, normalleşme süreci ile birlikte eski günlerine kavuşmanın hayalini kuruyor. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kurulan, antika ve kullanışlı ikinci el eşyaların satıldığı bit pazarına vatandaşların ilgisi her geçen gün artıyor. Kısıtlamaların kalkması sonucu yeniden tezgahların açıldığı bit pazarında vatandaşların yoğun ilgisinin başlangıç için iyi olduğunu söyleyen esnaflar ise yoğunluğa rağmen satışların az olmasından şikayetçi.

“Millet kısıtlı geliyor, eski kalabalık yok”
Pazardaki seyrekliğin pandemiden kaynaklandığını belirten Selahaddin Kar isimli esnaf, “Kullarda kurulan pazarda çaycılık yapıyorum. Pazardaki kalabalık pandemi döneminden sonra azaldı. Pandemiden önce kalabalık oluyordu ama pandemi zamanında millet kısıtlı geliyor, eski kalabalık yok yani. Korku da var insanlarda. Vatandaşlara maskesiz girmeyin, sosyal mesafeye uyun diyoruz. Görevliler geliyor ilgileniyor Başiskele Belediyesi zabıtaları burada işte hep birlikte idare ediyoruz. Herkes mesafeye uysa, pazarımız daha iyi olacak. Bazı insanlarımız uymuyor uysalar daha güzel olacak” dedi.

“Şu anda işler çok düşük”
İşlerin beklentilerinin altında seyrettiğini dile getiren Cemal Serdar Can isimli esnaf ise, “Bizim işimiz telefonculuk. Atıyorum telefonları 20 liraya alıyoruz 10 lira veya 20 lira karla satıyoruz tekrar parça niyetine. Bu telefonun pilini almaya kalksan 70 lira 80 lira biz bunu komple parçalarıyla beraber 50 liraya veriyoruz, dışarıdan aldığın zaman daha pahalı. Şu anda işler çok düşük, İşler bayağı bir düşük ama yine Allah’a şükür ediyoruz yani kendimizi doyuruyoruz” diye konuştu.

"İnternetten almış olsam bayağı pahalı"
Pazarlardan alış veriş yapmanın avantajlı olduğunu belirten Hamza Yaldız isimli vatandaş, “Ben bilgisayarcı olduğum için avantajım bu aldığım parçalar içerisindeki bazı parçalar lazım oluyor bazen mesela ana kartı, bataryası filan. Bunları internetten almış olsam bayağı pahalı onun için buraya gelip eksiklerimi alıyorum müşterilerim için” şeklinde konuştu.

“İşlerimiz sakin yavaş yavaş gidiyoruz”
Son olarak satışların yavaş yavaş ilerlediğini anlatan İhsan Şahintürk adlı esnaf da, “Müşteri sıklığı şuanda gayet sakin olarak seyrediyor, aşırı bir talep yok, işlerimiz sakin. Yavaş yavaş gidiyoruz. Millet şuanda burada sosyal mesafeye gayet dikkat ediyor. Çok sıkışıklık yok zaten pazar sakin işler de durgun çok istikrarlı, hareketli bir durum yok. İşler pandemiden önceki yıllarda daha güzeldi, satışlarımız daha güzeldi. Pandemi dönemiyle birlikte müşteri bayağı düştü. Allah nasip ederse ileriki zamanlarda değişir şu anlık gayet sakin olarak devam ediyor. Millet pazara çok gelmiyor. Zaten millet evinden de çıkmıyor işi olan işini bitirince evine dönüyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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