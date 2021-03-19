Büyükşehirden "Sağlık Çalışanlarına Vefa" resim yarışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik, "Sağlık Çalışanlarına Vefa" isimli resim yarışması düzenliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pandemiyle mücadelede en ön saflarda görev yapan sağlık çalışanlarının motivasyonlarını arttıracağı düşüncesiyle, "Sağlık Çalışanlarına Vefa" adlı resim yarışması düzenliyor. Sağlık Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünce düzenlenen yarışmaya okul öncesi ve ilkokul öğrencileri katılım sağlayabilecek. Yarışma 2 farklı kategoride yapılacak. Okul öncesi öğrenciler kendi içinde, ilkokul öğrencileri ise kendi içinde değerlendirilecek.

Öğrenciler yarışmaya 25 cm x 35 cm ölçülerinde, resim kağıdına yapılmış yalnız bir eserle katılabilecek. Her türlü boya malzemesi kullanmaları serbest olacak. Yarışma takvimi içinde teslim edilmeyen resimler, kırışmış ve yıpranmış resimler, siyası amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren resimler değerlendirmeye alınmayacak.

Yarışmaya son katılım tarihi 9 Nisan günü olarak belirlendi. Dereceye giren öğrencilere ise ödül verilecek.

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