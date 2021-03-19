Aşık Veysel türkülerle anılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aşık Veysel anısına düzenleyeceği anma programını, pazar günü Youtube üzerinden yayınlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vefatının 48. yılında Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu için anma programı düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü ile Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek program büyükşehirin youtube kanalından pazar günü saat 20.00’da yayınlanacak. Yaklaşık 50 dakika sürecek olan programda, Aşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım, Dostlar Beni Hatırlasın, Güzelliğin On Par’ Etmez, Anlatmam Derdimi Dertsiz İnsana, Kara Toprak, Sen Bir Ceylan Olsaydın, Çiğdem Der ki Ben Alayım, Ben Gidersem Sazım Sen Kal Dünyada, Bir Ulu Ağaçtan Bir Yaprak Düşse, Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz, Keklik İdim Kanadımı Kırdılar” ve “Beni Hor Görme Kardaşım” eserleri seslendirilecek.

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