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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hereke halısı, hak ettiği yere taşınacak

İHA

Hereke halısı, hak ettiği yere taşınacak

Hereke halısını ve dokuyuculuğunu hak ettiği yere taşımak için çalışacaklarını söyleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Bu konuda projeler üreterek, halkımız tarafından unutulmamasını ve sektörün büyümesine için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz" dedi.
Şener Söğüt, Hereke Han Halı’nın sahipleri Erhan Ör ve Nurhan ör ile personel İsmail Şaştım’ı makamında ağırladı. Ziyarette Körfez Belediye Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan ve Osman Yurt da yer aldı. Toplantıda tarihi ile adını dünyaya yayan ve yerli markalardan biri olan Hereke Halısı’nı canlandırmak adına atılacak adımlarla ilgili istişarelerde de bulunuldu.
Hereke halısını ve dokuyuculuğunu hak ettiği yere taşımak için çalışacaklarını söyleyen Söğüt, "Bu konuda projeler üreterek, halkımız tarafından unutulmamasını ve sektörün büyümesine için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Dünyanın bir numarası Hereke halısıdır. 198090’lı yıllar arasında kentimizde binlerce tezgah ve önemli bir ekonomisi vardı. Eski günlerdeki gibi Hereke halısını halkımızla birlikte yaşatacağız" dedi.

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