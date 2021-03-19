Arkadaşı tarafından öldürülen kişi toprağa verildi

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde önceki gün arkadaşı O.Y. tarafından başından vurularak öldürülen Ramazan Ece (52), toprağa verildi.
Olay, önceki gün Körfez ilçesi Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. O.Y. dükkanına geldiği Ramazan Ece'ye tabancayla 3 el ateş etti. Başından yaralanan Ramazan Ece, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri tamamlanan Ramazan Ece'nin cenazesi bugün ailesine teslim edildi. Ece'nin cenazesi Körfez Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polisin olayın şüphelisi O.Y.'yi yakalamak için yürüttüğü çalışma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2021-03-19 15:40:11
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
-
Gastro
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.