Öldürülen avukatın ismi adliyede yaşatılacak

Sen de mi uşak!

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde icra memurlarıyla birlikte gittiği evde öldürülen avukat Ersin Arslan’ın ismi, Gebze Adliyesi’nde bulunan baro odasında yaşatılacak.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde icra memurlarıyla birlikte gittiği bir evde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden avukat Ersin Arslan için bugün Gebze Adliyesi binasında tören düzenlendi. Törende tüm adliye personeli ve avukatlar saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu esnasında ise, adliyedeki bütün mahkemeler duruşmalara ara verdi. Törende ayrıca, öldürülen avukat Ersin Arslan’ın ismi, Gebze Adliyesi binasındaki baro odasına verildi. Bununla birlikte hayatını kaybeden avukatın ismi, adliye binasında yaşatılmış olacak.

Gebze Adliyesi’nde düzenlenen törene, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Başsavcıvekili Sıddık İlgar, Adalet Komisyon Başkanı Serdar Murat Yüksel, Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, Gebze Baro Temsilcisi Av. Fahri Öztürk, çok sayıda avukat ve adliye personeli katıldı.

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