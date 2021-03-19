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Yaşlı adamın, önünde can çekişerek öldüğü hastane kusursuz bulundu Hastane çalışanları olayı camdan izlemiş Avukat Çelik: “Hem idari hem de adli girişimlere devam edeceğiz”

İHA

Yaşlı adamın, önünde can çekişerek öldüğü hastane kusursuz bulundu Hastane çalışanları olayı camdan izlemiş Avukat Çelik: “Hem idari hem de adli girişimlere devam edeceğiz”

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde özel bir hastanenin önünde fenalaşarak dakikalarca can çekiştiği, daha sonra da hayatını kaybettiği olay hakkın yürütülen soruşturmada, hastane kusursuz bulundu. Soruşturma kapsamında incelenen kamera görüntülerinde hastane personelinin olayı camdan izlediği ortaya çıkarken, yaşlı adamın ailesinin avukatı ise hem idari hem de adli girişimlere devam edeceklerini söyledi.
Olay, 28 Eylül 2020 tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde bulunan Özel Merkez Hastanesinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sebahattin Duru (60) isimli vatandaş, fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar Duru’nun yardımına koştu. Duru’nun fenalaştığını gören vatandaşlar hastane personeline bağırarak yardım istedi. Hastane personeli ise Duru’nun hastanede olmadığı için müdahale edemeyeceklerini söyledi. Vatandaşlar daha sonra cep telefonları ile bir yandan o anları görüntülerken, diğer yandan da 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen Duru kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastane kusursuz bulundu
Yaşlı adamın ailesinin şikayetçi olması üzerine hastane hakkında Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma neticesinde ise, olayın hastanenin dışında gerçekleştiği gerekçe gösterilerek hastane kusursuz bulundu.

Hastane çalışanları olayı camdan izlemiş
Bu kararın ardından davayı takip eden Sebahattin Duru’nun ailesinin avukatı Ziya Çelik, “Olay nedeniyle elde edilen çeşitli videolara ait çözümlerde; Sebahattin Duru’nun hayatını kaybetmeden ve 112 acil sağlık ekibi gelmeden çok önce Merkez Hastanesi çalışanlarının, acil servis görevlilerinin olaydan haberdar edildikleri, çalışanların da yetkilileri telefonla aradıkları, çalışanların telaşlı koşuşturma içerisinde oldukları ve fakat yetkililerin olay yerine gelmediği ve nihayetinde çalışanların da olayı camdan izlediği görülmektedir. Bu kararı verenler, yoğun bir nüfusun bulunduğu bir yerleşim yerindeki sağlık hizmetlerinin görülmesinde birinci dereceden sorumlu kişilerdir. Bu kişiler herkes tarafından görülen açık bir kusurun görülmediğini söyleyebilmişledir. Bu karar; toplum sağlığı, sağlık hizmetine ihtiyaç duyanlar açısından kaygı verici, sağlık hizmetlerinden para kazananlar yönünden ise sevindirici bir karardır. Çünkü bu kararla, para kazanılmayacak acil bir sağlık ihtiyacının, hizmetinin yerine getirilme zorunluluğunun olmadığı sonucu çıkmıştır. Bu karar aynı zamanda adli soruşturmanın da cezasızlıkla takipsizlikle sonuçlanmasının hazırlıkları gibi görünmektedir. Bu karar toplum sağlığı açısından son derece tehlikeli bir karardır. Bu nedenle hem idari hem de adli girişimlere devam edeceğiz. Bu karara karşı Sağlık Bakanlığı nezdinde itirazda bulunacağız” dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:
"29.09.2020 tarihinde, olayın tespitinden itibaren araştırma inceleme yapmak üzere müdürlüğümüzce valilik onayı alınarak muhakkik (soruşturmacı) tayin edilmiştir. Muhakkikçe hazırlanan Araştırma İnceleme Raporu müdürlüğümüze sunulmuş ve herhangi bir ihmalin olmadığı kanaati raporda belirtilmiştir. Hazırlanan rapor yasal süreç çerçevesinde müdürlüğümüz ve valilik tarafından onaylanarak ilgili yerlere tebliğ edilmiştir"

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