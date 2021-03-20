Aydınlanmak için yakılan mum fabrikanın çatısını küle çevirdi; çok sayıda güvercin öldü



Alişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir süt fabrikasının çatısında aydınlanmak için yakılan mumun ahşap malzemeleri tutuşturması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında çatıda beslenen çok sayıda güvercin ise öldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Gebze Pelitli Mahallesi´nde bulunan bir süt fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, çatıda beslediği güvercinlere yem vermek isteyen fabrika sahibi B.B., aydınlanmak için mum yaktı. Mumun devrilip çatıda ahşap malzemeleri tutuşturması sonucu başlayan yangın, kısa sürede çatının tamamını sardı. Fabrika sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürülürken, çatıda beslenen çok sayıda güvercin ise öldü. Binanın çatısında büyük çapta hasar oluşturan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU

2021-03-20 00:21:17



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