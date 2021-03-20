Başkan Şayir’den Ada Treni müjdesi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovalılar’ın Kocaeli ve İstanbul’a ulaşımları konusunda büyük bir kolaylık sağlayan Ada Treni seferlerinin, 9 yıl aradan sonra yeniden başlayacağının müjdesini verdi.

Kocaeli’nin Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in, Ada Treni seferlerinin Dilovası’nda durması ve yolcu alması ile ilgili girişimleri sonuç verdi. 2012 yılında kapatılan Diliskelesi ve Tavşancıl Tren İstasyonları’nın ardından Dilovası halkının, Kocaeli ve İstanbul’a ulaşımları konusunda önemli sorunlar yaşanıyordu. Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Demir Yolları yetkilileri ile görüşen Başkan Şayir, tren seferlerinin Dilovası’nda ki Diliskelesi ve Tavşancıl istasyonlarında durarak yolcu alması konusunda ki talebi yetkililerce kabul edilerek 9 yıllık hasret son buldu.

Başkan Şayir’in geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği Ankara temaslarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya gelmiş ve trenlerin Dilovası’nda durması noktasında ki sorunu kendisine aktarmıştı. Başkan Şayir’in talebine duyarsız kalmayan Bakan Karaismailoğlu, konunun çözümü için Diliskelesi Tren İstasyonunun incelenerek gerekli çalışmanın yapılması için talimat vermişti. Önceki gün Dilovası’na gelen Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD yetkilileri, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ile birlikte Diliskelesi Tren İstasyonu’nda bir araya gelerek incelemede bulundular. Yapılan incelemenin ardından Başkan Şayir ve yetkililer Adapazarı Ekspres Treni seferlerinin Diliskelesi Tren İstasyonunda durması ve yolcu alıp indirmesi noktasında karar alırken, ilk tren seferlerinin de 26 Mart’ta başlayacağını müjdelediler.

Başkan Şayir ayrıca Tavşancıl Tren İstasyonunda ki çalışmalar hakkında da açıklamalar yaparak, “Tavşancıl Tren İstasyonumuzda çalışmalarımız devam ediyor. Kalıcı istasyon için yatırım programına alındı. En geç bir yıl içerisinde bitirilerek halkımızın hizmetine açılacak ve tren seferleri Tavşancılımızdan da yolcu alacak ve indirecektir” dedi.

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