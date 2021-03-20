Seyir halindeyken alev alan kamyonet, yangında kullanılmaz hale geldi

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan kamyonet, yangında kullanılmaz hale geldi.
D-100 Karayolu Körfez Barbaros Mahallesi geçişinde meydana geldi.
Ankara yönüne giden Sebahattin Şencan yönetimindeki 27 Y 9891 plakalı kamyonet, D-100 karayolu Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi geçişine geldiğinde motor kısmından alev aldı. Aracı emniyet şeridine çeken Şencan, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında kamyonet kullanılmaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2021-03-20 16:16:14
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
-
Gastro
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.