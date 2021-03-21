Motosikletlinin, otomobil ile kaldırım arasına sıkıştığı kaza kamerada

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde otomobil ile kaldırım arasına sıkışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 18 Mart günü Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi´nde meydana geldi. A.Ö. yönetimindeki 41 B 5554 plakalı otomobil Zirve Sokak yönüne dönmek için manevra yaptı. Bu sırada otomobilin sağından gelen ve aynı sokağa dönmek isteyen M.A. yönetimindeki 09 AP 1332 plakalı motosiklet, daralan yolda otomobil ile kaldırımın arasında sıkıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.A.'nın, kaldırıldığı hastanede 4 kaburga kemiğinin kırıldığı belirlendi.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin, sinyal vererek sokak girişine yaklaşan otomobilin sağına girdiği, dönüş sırasında da kazanın yaşandığı görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2021-03-21 09:39:55
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