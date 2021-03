Eray Şamdan, kundakta girdiği salondan Avrupa ve dünya şampiyonluğuna uzandı Antrenör baba ve salonda çalışan anne ile tanıştığı karate sporunda başarıya koşuyor Karatenin içine doğan milli karateci Eray Şamdan, gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti Olimpiyatlara "Çırak ustayı geçmezse meslek ölür" diyerek antrenör babası ile hazırlanıyor

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde antrenörlük yapan babası ile annesinin çalıştığı salonlarda büyüyerek karate sporu ile tanışan Eray Şamdan, milli takım formasıyla kazandığı çok sayıda dereceyle dünya sıralamasında 2., olimpik sıralamada ise 3. sıraya yükseldi. Şamdan, olimpiyatlarda madalya hedefi için antrenör babasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nde karate antrenmanları yapan 23 yaşındaki milli sporcu Eray Şamdan, 40 yıldır salonlarda karate antrenörlüğü yapan babasının sayesinde 5 yaşında sporla tanıştı. Fiziksel olarak da yatkın olduğu bu sporda kendisini iyice geliştiren Şamdan, milli sporcu olmaya hak kazandı. 6 kere üst üste Avrupa şampiyonu olan Şamdan, başarılarına her geçen gün yenisini ekleyerek 1 dünya şampiyonluğu, 1 Üniversitelerarası Dünya Şampiyonluğu ve büyükler kategorisinde Avrupa 3.'lüğü kazandı. 2021 yılının ilk turnuvası olan Karate 1 Premier League’den de altın madalyayla dönen Şamdan, karatede dünya sıralamasında 2., olimpik sıralamada ise 3. sıraya yükseldi. Kazandığı son madalya ile gözünü olimpiyatlarda da altın madalyayla kazanmaya diken Eray Şamdan, Türk Bayrağı'nı olimpiyatlarda altın madalya ile dalgalandırmak için 40 yıldır karatenin içerisinde olan antrenörü babası Adnan Şamdan ile çalışmalarına devam ediyor.



“Çırak ustayı geçmezse meslek ölür”

Babasının karate antrenörü olduğu için karateden başka bir spor seçme şansı olmadığını söyleyen milli karateci Eray Şamdan, “Benim aslında karateyi seçmekten başka bir şansım yoktu. Çünkü babam karate antrenörü. Ben de karatenin içinde doğdum diyebilirim. Çünkü annem de salona bakıyordu, babam da derslere girdiği için ben evde durmuyordum, karate salonunda büyüdüm. Abilerim, ablalarımı görünce ister istemez özeniyordum tabii ki. Ben de işin içine ortak oluyordum. Bu şekilde başladım. Babamın antrenör olması benim en büyük şansım. İyi ki de karatenin içinde doğmuşum. Babamın arkamda olması gerçekten benim için ekstra bir özgüven kaynağı. Çünkü bu hayatta en çok güvenebileceğim adam babamdır. Bu yolda beraber yürüdüğümüz için mutluyum. Biz zaten profesyonel sporcularız. Antrenmanda bütün enerjimizi, bütün şarjımızı boşaltıyoruz. O yüzden evde fazla vurma, kırma gibi şeyler olmuyor. ama karate üzerinden şakalaştığımız zamanlar oluyor tabii ki. Bu çevrede gerçekten tanınan bir aileyiz. Önceden ‘Adnan Şamdan’ın oğlu’ diye bahsediyorlardı benden, şimdi artık babamdan ‘Bu Eray Şamdan’ın babası’ diye bahsediliyor. Güzel başarılara imza attık beraber. Daha da güzel başarılara imza atacağız. Zaten çırak ustayı geçmezse meslek ölür. Ben de bu konuda babamın üzerine çıkmaya çalışıyorum. Tabii ki sporculukta çıktığımı düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda da eğer antrenör olursam o konuda da geçmek için elimden geleni yapacağım, yeni şampiyonlar yetiştirmek için çalışacağım” dedi.



“Dünya sıralamasında ikinci, olimpik sıralamada üçüncü sıradayım”

6 defa üst üste Avrupa şampiyonu olduğunun altını çizen Şamdan, "Bir dünya şampiyonluğum var, üniversitelerarası dünya şampiyonluğum var, büyükler kategorisinde Avrupa üçüncülüğüm var. Şu anda dünya sıralamasında 2. sıradayım, olimpik sıralamada 3. sıradayım. Olimpiyatlara da gitmek için ilk iki kotasını kovalıyorum, onun için çalışmalarımız devam ediyor. Şu an tek hedefim olimpiyatlara gidip, altın madalya kazanmak. Bunun için tüm çalışmaları elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Orada bayrağımızı göndere çektirip, hem Darıcamızı hem ülkemizi hem de kendimi bu şekilde gururlandırmak istiyorum” diye konuştu.



Adnan Şamdan: “Oğlumla gurur duyuyorum”

40 yıldır milli takıma bir çok sporcu yetiştirdiğini kaydeden Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Antrenörü ve milli sporcu Eray Şamdan’ın babası Adnan Şamdan ise, “Şu ana kadar antrenör olarak milli takıma 70’in üzerinde sporcu verdim. Bunlar Balkanlarda yarıştı, uluslararası turnuvalarda, Avrupa’da, dünyada yarışıp derece yapan sporcular. Tabii kendi çocuğumuzun olması çok başka bir olay. Eray 5 yaşında başladı karateye. 5 yaşında başlattığımda antrenör olarak fiziki yatkınlığının oldukça iyi olduğunu anladım. Güzel bir eğitim verdik, Eray da bu işi sevdi, oldukça başarılı oldu ufak yaşlarda. Biz de hedefimizi Avrupa, dünya şampiyonluğu olarak koyduk ve bunu da gerçekleştirmiş olduk. Şimdi inşallah barajı geçip, önümüzde yapılacak olan olimpiyatlarda hem Darıcamızı, Gebzemizi, Kocaeli’ni hem de ülkemizi temsil etmek amacındayız. Tabii bir antrenör olarak hepsi bizim evladımız gibi ama öz evladın olduğu zaman daha farklı oluyor. Bu duygu anlatılmaz, yaşanır. Çok güzel bir duygu. Hem bölgemiz için hem de ülkemiz için gerçekten gurur verici bir olay. Oğlumla gurur duyuyorum. Genelde karate antrenmanlarını salonda yapıyoruz. Ama bazen evde de kapışıyoruz. Şu an hiçbir şekilde kapışamıyorum, şu anda Eray’a dokunamıyorum. Tabii ki sözel olarak maçları izliyoruz, birlikte analiz yapıyoruz. Bir araya geldiğimizde sohbet karate oluyor başka bir şey değil” şeklinde konuştu.



“Şampiyon olamadım ama şampiyonların hocası oldum”

Kendisinin spora başladığı dönemlerde imkansızlıklar içerisinde bu işi yapmaya çalıştıklarını vurgulayan baba Şamdan, “Ben Avrupa, dünya şampiyonu olamadım ama dedim ki 'Avrupa, dünya şampiyonlarının hocası olacağım.' Bunu gerçekleştirdim, mutluyum. Her şeyden önce bölgemizin yanı sıra ülkemizi temsil ediyoruz. Bu bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırma şansı elde ettik. Bu da bizim için ayrı bir gurur” ifadelerini kullandı.



Hüsamettin Ergül: “Eray’ın en büyük şansı babasıyla birlikte çalışıyor olması”

Kulüp bünyesinde bulunan 8 branşta da şampiyon sporcular yetiştiğini dile getiren Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül de, “8 branşımız var. Bütün branşlarda hem Türkiye hem Avrupa hem de dünya şampiyonu sporcularımız var. Bilek güreşinde, yüzmede, karatede, Muay Thai’de, boksta ve atletizmde yaklaşık 400 tane de lisanslı sporcumuz var. Son şampiyonada zaten Eray yüzümüzü tekrar güldürdü. Zaten Avrupa ve dünya şampiyonluğu vardı. Premier League’de de tekrar şampiyon olarak göğsümüzü tekrar kabarttı. Buradaki bütün sporcuların tamamı milli ve Avrupa, dünya şampiyonası düzeyinde sporcular. İnşallah bunlar da Eray gibi yakın zamanda ülkemizi gururlandıracaklarına inanıyoruz. Tabii Eray’ın en büyük şansı bence babasıyla birlikte çalışıyor olması. Başarının belli bir kısmı Adnan hocamdan geliyor. Adnan hocamız zaten bizim kulüp antrenörümüz aynı zamanda” cümlelerine yer verdi.

