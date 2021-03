Down Sendromlu Ceren'in gelinlik hayali gerçek oldu

Gelinlik giyme hayali olan down sendromlu Mediha Ceren Görgün'ün hayali gerçek oldu. Kızını gelinlikler içinde gören anne ise duygu dolu anlar yaşadı.

İzmit Belediyesi, 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü kapsamında Down sendromlu Ceren için seferber oldu. Mediha

Ceren Görgün’ün annesi Tenzile Görgün, kızının gelinlik giyme hayali olduğunu Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne iletti. Anne Görgün’ün talebiyle harekete geçen Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Mediha Ceren’in hayalini Dost Eller Mağazası’nda gerçeğe dönüştürdü. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, gelinlik seçme, hazırlanma ve fotoğraf çekimi süreçleriyle Ceren’e mutluluk yaşattı. Kızını gelinlikler içinde gören anne Görgün ise duygusal anlar yaşadı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.