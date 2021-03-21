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Kısıtlamada sokakta bıçaklı kavga: 3 yaralı

İHA

Kısıtlamada sokakta bıçaklı kavga: 3 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla, 2 kişi de darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Derince ilçesi Mersincik Mahallesi Ulusoy Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Ulusoy Sokak'ta karşılaşan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle bıçakların konuştuğu kavgada ismi öğrenilemeyen 1 kişi bıçakla, U.B. ve Y.Ö. isimli şahıslar da darp sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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