En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Gölcükspor, 27. hafta maçında evinde Isparta 32 Spor’u 31 mağlup etti.



Stat: Gölcük İlçe

Hakemler: Deniz Kükrek xx, Yasin Kılıç xx, Muhammet Munir Dadı xx

Gölcükspor: Gökhan Yenigün xx, Veli Ortakçı xx (Tunahan Köse dk. 87 ?), Selçuk Çalışır xx, Ali Mert Işık xx, Miran Avcı xx, Sefa Tunç xx, Yunus Özdemir xx (Coşkun Güner dk. 82 ?), Bilal Yener Arıca xxx, Ferhat Aras xx, Barış Şen xxx, Furkan Yiğit xx (Furkan Özyapı dk. 72 xx)

Teknik Direktör: Adil Kuru

Isparta 32 Spor: Onur Tekin x, Batuhan Demirel x, Kaan Dorak x (Semih Üstün dk. 78 x), Efşan Geçgin x, Emre Fırtına x, Kadir Turhan x, Mustafa Diler x (Bilal Çebi dk. 86 ?), Serdar Ümit Deniz x (Mustafa Eraslan dk. 72 x), Bekir Karadeniz x (Kerem Pala dk. 72 x), Nurettin Çakır xx, Emir Kaan Gültekin xxx

Teknik Direktör: Hakan Şimşek

Goller: Yener Arıca (dk. 33 ve 76), Barış Şen (dk. 67) (Gölcükspor), Emir Kaan Gültekin (dk. 28) (Isparta 32 Spor)

Kırmızı kart: Kerem Pala (dk. 90+4) (Isparta 32 Spor)

Sarı kartlar: Furkan Yiğit, Yener Arıca, Sefa Tunç (Gölcükspor), Mustafa Diler, Nurettin Çakır, Emre Fırtına (Isparta 32 Spor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.