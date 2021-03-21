Kenti parkları tasarruflu çiçeklerle renklendirecek

İzmit Belediyesi kendi serasında ürettiği kuraklığa dayanıklı çalı formlu bitkiler ile hem ekonomik hem de su kaynaklarını tasarruf sağlayacak.

Kenti güzelleştirmek için peyzaj çalışmalarında kullanılan bitkileri satın almak yerine kendi seralarında yetiştiren İzmit Belediyesi tasarruf adımlarını Park ve Bahçeler’de de uyguluyor. Ekonomik olarak bütçeye katkı sağlayan bitki üretimi seraları tercih edilen bitkinin türlerine bağlı olarak da doğal su kaynaklarının tüketiminde tasarruf sağlıyor. İzmit Belediyesi seralarında çalı formlu kuraklığa dayanıklı bitkiler yetiştirerek İzmit’un suyunu da boşa harcamıyor.

Yetiştirilen bitkiler hakkında bilgi veren İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün ziraat mühendisi Elif Topçu, Yaşam Bahçesi içindeki bin bir dönümlük serada yetiştirdiklerin az su ihtiyacı duyduklarını ifade etti. Topçu, “Özellikle çalı grubu çelikler, gül fideleri, çıtır taflanlar ve sukulent üretiyoruz. Bunları Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün belirlediği alanlara dikiyoruz. Hediyelik olarak ise Paşa kılıcını tercih ediyoruz. Çoğalttığımız Paşa kılıcından uygun forma gelenleri süsleyerek hediye olarak kullanılmak üzere belediyemize veriyoruz. İzmit Belediyesi olarak üretime, kendi kaynaklarımızı korumaya ve tasarruflu adımlarla güzel işler yapmaya çok önem veriyoruz. Kendi öz kaynaklarımızla üretim sağlayarak tasarrufta da önemli adımlar atıyoruz” dedi.

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