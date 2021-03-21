TVF 1. Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 3 - Ziraat Bankkart:0

TVF Erkekler 1. Ligi A Grubu’nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde karşılaştığı Ziraat Bankkart’ı 2518, 2521, 2522’lik setlerle 30 mağlup etti.
Salon: Şampiyon Hasan Gemici
Hakemler: Hamit Özdamar xxx, Serap Kuka xxx
Kocaeli BŞB Kağıtspor: Kadir Bircan, Metin Baran Taşkıran xxx (Onur Saygın xx), Hakan Kemerli xxx, Yiğit Kaan Özkan xxx (Numan Aksoy xx), Tunç Ayhan xxx, Murat Çakmak xxx, Mertcan Akın (L) xxx
Başantrenör: Yahya Tanta
Ziraat Bankkart: Mustafa Cervatoğlu xx (Oğuzhan Emir Oğuz x), Eray Kursav xx (Aykut Gedik x), Ali Tanç xx, Celalettin Fedakar xx (Hilmi Şahin x), Alper Omurca xx, Egecan Avcıl xx (Alp Kayra Aydın xx), Berk Özyalçın (L) xx
Başantrenör: Görkem İsgüzar
Setler: 2518, 2521, 2522
Süre: 76 dakika (24, 27,25 )
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
-
Gastro
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.