TVF 1. Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 3 - Ziraat Bankkart:0

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TVF Erkekler 1. Ligi A Grubu’nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde karşılaştığı Ziraat Bankkart’ı 2518, 2521, 2522’lik setlerle 30 mağlup etti.



Salon: Şampiyon Hasan Gemici

Hakemler: Hamit Özdamar xxx, Serap Kuka xxx

Kocaeli BŞB Kağıtspor: Kadir Bircan, Metin Baran Taşkıran xxx (Onur Saygın xx), Hakan Kemerli xxx, Yiğit Kaan Özkan xxx (Numan Aksoy xx), Tunç Ayhan xxx, Murat Çakmak xxx, Mertcan Akın (L) xxx

Başantrenör: Yahya Tanta

Ziraat Bankkart: Mustafa Cervatoğlu xx (Oğuzhan Emir Oğuz x), Eray Kursav xx (Aykut Gedik x), Ali Tanç xx, Celalettin Fedakar xx (Hilmi Şahin x), Alper Omurca xx, Egecan Avcıl xx (Alp Kayra Aydın xx), Berk Özyalçın (L) xx

Başantrenör: Görkem İsgüzar

Setler: 2518, 2521, 2522

Süre: 76 dakika (24, 27,25 )

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