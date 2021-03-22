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Kocaeli'ye 10 fosseptik kuyusu inşa edilecek

İHA

Kocaeli'ye 10 fosseptik kuyusu inşa edilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü 3 ilçede 10 fosseptik kuyusu ve altyapı hatları inşa edecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit, Gölcük ve Karamürsel ilçelerine bağlı 10 kırsal mahallede 10 adet fosseptik kuyusu ile beraber toplamda 22 bin metre uzunluğunda içme suyu ve kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirecek. Bu kapsamda İzmit, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde 10 adet fosseptik kuyusu ile birlikte 11 bin 250 metre uzunluğunda atık su bağlantı hatları inşa edecek. Ayrıca, çalışmalar kapsamında toplamda 10 bin 550 metre uzunluğunda içme suyu hattı imalatı da gerçekleştirilecek. İSU Genel Müdürlüğü, gerçekleştireceği çalışmalarda İzmit ilçesine bağlı Orhaniye, YassıbağKargaoğlu, Sultaniye, Balören, Dağköy mahallelerine çeşitli kapasitede 5 adet foseptik kuyusu ile birlikte 6 bin 775 metre kanalizasyon hattı ve bin 780 metre içme suyu hattı, Gölcük ilçesinde Siretiye, Mesruriye Ortabölge Altbölge mahallelerine çeşitli kapasitede 3 adet foseptik kuyusu ve Karamürsel ilçesi Akpınar ve Çamdibi Mahallelerine çeşitli kapasitede 2 adet foseptik kuyusu ve 3 bin 36 metre kanalizasyon hattı ile birlikte 10 mahallede 8 bin 770 metre uzunluğunda içme suyu hattı imalatı yapacak.
Üç ilçede gerçekleştirilecek olan çalışmalar kapsamında 10 adet foseptik kuyusu ve toplam 22 bin metre uzunluğunda kanalizasyon ve içme suyu altyapı hatlarının imalatıyla birlikte 7,2 milyon liralık yatırım yapılacak. Yapılacak olan çalışmalar ile birlikte bölge sakinleri, altyapı hatlarına kavuşacak. Fosseptik hatlarında biriken atık sular, vidanjörler ile modüler atık su arıtma tesislerine götürülerek arıtılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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