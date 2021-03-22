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Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü Hurdaya dönen otomobilden sürücünün cansız bedeni çıkarıldı

İHA

Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü Hurdaya dönen otomobilden sürücünün cansız bedeni çıkarıldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tır ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Olay, Gebze ilçesi Balçık Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer B. yönetimindeki 63 LZ 569 plakalı tır ile Bahadır Yıldırım yönetimindeki 34 CRB 262 plakalı BMW marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Bahadır Yıldırım, adeta hurdaya dönen otomobilinin içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Bahadır Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, ekiplerin çalışmalarının ardından araçlar yoldan kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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