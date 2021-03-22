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Genç kadın 3 ay önce evlendiği eşi tarafından ölü bulundu Ölü bulunan kadının babası, kızının ölüm sebebinin cinayet olabileceğini iddia etti Genç kadının şüpheli ölümünde kocası tutuklandı

İHA

Genç kadın 3 ay önce evlendiği eşi tarafından ölü bulundu Ölü bulunan kadının babası, kızının ölüm sebebinin cinayet olabileceğini iddia etti Genç kadının şüpheli ölümünde kocası tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 22 yaşındaki kadın, 3 ay önce evlendiği kocası tarafından evinde ölü bulundu. Olayla ilgili genç kadının eşi gözaltına alınırken, kadının babasının verdiği ifadesinde kızının eşi tarafından öldürülmüş olabileceğini söylediği öğrenildi.
Olay, 20 Ocak tarihinde Kocaeli’nin Alikahya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki Beyzanur Özel Fidan, 3 ay önce evlendiği eşi Ö.F. tarafından evinde hareketsizce yatarken bulundu. Eşinin hareket etmediğini gören Ö.F. durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Beyzanur Özel Fidan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Toprağa verildi
Olay yerine intikal eden olay yer ve polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından evde yapılan incelemelerin ardından Beyzanur Özel Fidan’ın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından Fidan’ın cenazesi ailesine teslim edildi. Öğle namazını müteakip Derince Yenikent Merkez Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Fidan’ın ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Fidan’ın cenazesi Derince Şehitliğinde toprağa verildi.

Eşi gözaltına alındı
Beyzanur Özel Fidan’ın Kocaeli Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi incelemesi neticesinde hazırlanan raporların ve bulguların İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği ve burada yapılacak incelemelerin ardından Fidan’ın kesim ölüm sebebinin belirleneceği öğrenildi. Fidan'ın ölümünün şüpheli bulunması sebebi ile savcılık talimatı ile Ö.F. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen Ö.F. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Babası kızının öldürülmüş olabileceğini iddia etti
Beyzanur Özel Fidan’ın babası Hasbi Özel’in olayın ardından polise verdiği ifadede, “Dün gece arandım, kızımın intihar ettiğini öğrendim. Kızım evlenmeden önce evdeyken biraz agresif olduğundan sakinleştirici ilaç kullanırdı, bunun dışında herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Aynı zamanda hemşireydi ama çalışmıyordu. Kızım eşi ile birlikte Alikahya Mahallesi’nde oturuyordu. 34 aylık evliydi. Eşi Ö.F.’nin ikinci evliliğiydi. Ben olayı göremedim, duymadım. Olayın nasıl olduğunu da bilmiyorum. Ben, kızımın eşi Ö.F.’den şikayetçiyim. Çünkü ben kızımın intihar ettiğini düşünmüyorum. Bu olayın Ö.F. tarafından gerçekleştirilen bir cinayet oluğunu düşünüyorum. Olayın araştırılmasını istiyorum” dediği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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