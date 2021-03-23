Fırtına ve yağış uyarısı yapılan Kocaeli’de dün geceden itibaren düşen hava sıcaklıkları sonrasında kentin zirvesi olan Kartepe'de kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar ve fırtına uyarısı yaptığı Marmara Bölgesi'nde bulunan Kocaeli’de kar yağışı başladı. Dün geceden itibaren hava sıcaklığının düşmesinin ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde sıcaklıkların ani düşüşü sonrasında başlayan kar yağışı ile kentin zirvesi Kartepe ve yüksek kesimleri yeniden beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı sonrasında beyaz örtüyle kaplanan yollarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol açma ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımın aksamasını önledi.

Öte yandan kar yağışının halen devam ettiği Kocaeli’nin kayak merkezi olan Kartepe’de ise kar kalınlığı 48 santimetre olarak ölçüldü.

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