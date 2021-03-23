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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Down sendromlu çocuklara özel 24 günlük eğitim programı

İHA

Down sendromlu çocuklara özel 24 günlük eğitim programı

Darıca Belediyesi, ilçe genelinde resmi okullarda eğitim gören Down sendromlu çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla 24 gün sürecek eğitim çalışması başlattı.
Darıca'da Başlatılan proje ile Down sendromlu bireylerin sosyal hayatta daha çok yer almaları ve yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde başlayan eğitimin ilk gününde Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da öğrencileri ve ailelerini yalnız bırakmadı. İlk etapta 15 down sendromlu öğrencinin katıldığı eğitimde çocuklara gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla kulaklık ve frekans uygulaması cihazı dağıtıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek “Down sendromlu çocuklarımız ve aileleri bizim için kıymetli. Sizlerin hayatına dokunacak çalışmalar yapmak istiyoruz. Avrupa Birliği standartlarına uygun bir projeyi başlattık. Ümidimiz, derdimiz sizlerin yanında olmak, çocuklarımızın hayatına bir şeyler katabilmek. Sizleri seviyoruz, önemsiyoruz. Hayatın her anında sizlerin yanında olan bir Darıca Belediyesi var bunu bilin. Her zaman bir arada olmaya devam edeceğiz. İnşallah eğitim sonunda güzel sonuçları hep birlikte göreceğiz” dedi.
Darıca genelinde resmi okullarda eğitim gören Down sendromlu çocuklara yönelik başlatılan eğitim çalışması ile 24 gün boyunca günde 1 saat eğitim verilecek. Her öğrenciye özel kulaklık ve frekans uygulama cihazı dağıtılırken proje ile öğrencilere ses frekans yöntemi uygulanarak eğitim verilecek. Son yıllarda gelişen yeni görüntüleme teknolojileri sayesinde müziğin beyinde oluşturduğu etkiden yola çıkılarak oluşturulan eğitim programı ile hazırlanan projede müzik ve konuşma seslerinden yola çıkılarak nörobilimsel bir altyapı oluşturuldu.
Hazırlanan dinleti programı ile çocukların gelişimine katkı sunulması amaçlanırken her çocuğa özel uygulanacak program ile down sendromlu çocukların dil ve konuşma becerilerinden motor ve denge gelişimine dikkat ve odaklanma süreçlerinden sosyal iletişime kadar birçok alanda kendilerini geliştirmelerine katkı sunulacak. Darıca Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenecek ve 24 gün sürecek eğitimde uzman psikologlar da süreci yakından takip edecek.

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