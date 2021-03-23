Kartepe´de kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

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Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, zirvede kar kalınlığı 50 santime ulaştı.

Kartepe´de gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte sabaha kadar kar yağışı devam etti. Otel bölgesinde kar kalınlığı 50 santime ulaştı. Maşukiye ile Kartepe zirve arasında 18 kilometrelik yol karla kaplandı. Kar lastiği ve zincir takmayan sürücüler yolda kaldı. Jandarma ekipleri kar lastiği ve zinciri olmayan araçların sürücülerinin zirveye çıkmalarına izin vermedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolda sürekli kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tuttu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-03-23 13:12:08



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