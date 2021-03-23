Eğitime 10 bin tablet desteğine teşekkür plaketi

Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, öğrencilere toplamda 10 bin adet tablet dağıtan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'e plaket takdim etti.

Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, okul müdürleri ve öğrenciler, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’i makamında ziyaret etti. Kaymakam Alkan, Başkan Şayir’e tablet dağıtımı ve eğitime desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Ziyarette konuşan Kaymakam Alkan, “Dilovalı öğrencilerimiz oldukça şanslılar, eğitime gönül vermiş bir belediye başkanımız var ve eğitimde çok güzel işler yapılıyor. Umut ediyoruz ki yetişecek öğrencilerimiz ilerde Dilovası’nı daha güzel günlere taşıyacaktır" dedi.



"Çocuklarımızla yarınlarımız daha güzel olacaktır"

Ziyaretleri dolayısıyla heyete teşekkürlerini sunan Başkan Şayir ise "Hep birlikte Dilovası’nın geleceği için çalışıyoruz. 'Öğrencilerimize Tablet, Geleceğimize Umut’ projemiz ortak bir çalışmanın ürünüdür. Bende Kaymakamımız Mustafa Asım Alkan’a, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, makineciler OSB başkan ve yönetimine teşekkür ediyorum. Onların desteği ile ilçemizde ki yaklaşık 10 bin öğrencimizin eğitimlerine daha sağlıklı bir şekilde devam etmeleri için gerçekleştirdiğimiz örnek kampanyamızdan alnımızın akıyla çıkmanın mutluluğunu yaşıyorum. Biz ne yapıyorsak çocuklarımızın geleceği ülkemizin yarınları için yapıyoruz. Umut ediyorum ki, eğitimlerine daha sağlıklı bir şekilde devam edecek çocuklarımızla yarınlarımız daha güzel olacaktır" diye konuştu.



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