Kocaeli'de PKK operasyonunda 3 kişi tutuklandı (2)

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3 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli'nde PKK/KCK operasyonda gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişi tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Alişan KOYUNCU

2021-03-23 17:11:25



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