Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi



Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de polisin limandaki bir gemiye düzenlediği operasyonda, konteynerde 3 ton 860 kilo esrar ile 99 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir limanda operasyon düzenledi. Ekipler, Orta Doğu ülkesinden Akdeniz ülkesine gidecek olan gemide arama yaptı. Konteynerde inşaat molozları arasında karton kutuların içerisinde 3 ton 860 kilo esrar ile 99 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-03-23 17:45:42



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