Kocaeli'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu

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Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kocaeli'de kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde lapa lapa kar yağdı. Yeşil alanlar ve araçların üzerinde ince bir kar tabakası oluştu. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü kentte, Kartepe ve yüksek kesimlerde karla kaplanan yollarda kar küreme çalışması yapıldı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-03-24 08:46:37



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