Kocaeli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor Kar yağışı kent merkezlerine kadar indi

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Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı bu sabah kent merkezlerine yakın bölgelerde de etkisini göstermeye başladı.

Kocaeli kent merkezlerine yakın kesimlerde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Sıcaklıkların 23 derecelerde seyrettiği kent merkezine yakın alanlarda sabahın ilk ışıklarından itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Zaman zaman etkisini arttırarak süren kar yağışında park halindeki araçların üzerleri beyaz örtü ile kaplandı.

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