Panelvan araç TEM'de tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

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Kocaeli TEM Otoyolu'nda panelvan araç ve tırın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Olay gece saatlerinde TEM Otoyolu İzmit kesimi Korutepe tünelleri mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DSC 014 plakalı Peugeot marka panelvan araç, seyir halindeyken 55 KB 577 plakalı Scania marka tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hasar alan kamyonetin içerisinde bulunan sürücü ve yanındaki bir kişi aracın içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine Vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerine sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 yaralı, ambulansa alınarak Umuttepe Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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