Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Olay gece saatlerinde Başiskele ilçesi Serdar Mahallesi Küba Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir marketin depo kısmında yangın çıktı. Yangının çıkmasının ardından çalan alarmı duyan ve yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen ve depoda maddi hasara neden olan yangın hakkında inceleme başlatıldı.

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