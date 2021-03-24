İzmit'in Alzheimer Yaşam Evi hizmete açılacak

İzmit Belediyesi'nin alzheimer hastalarını sosyal, ruhsal ve bedensel açıdan desteklemek amacıyla projesine başladığı Alzheimer Yaşam Evi, kısa süre sonra hizmete açılacak.

Malta Mahallesi’nde yapımı büyük ölçüde tamamlanan Alzheimer Yaşam Evi faaliyete geçmesiyle birlikte İzmit’teki alzheimer hastalarına ve ailelerine destek olacak. Gün içerisinde 16 kişinin faydalanabileceği Alzheimer Yaşam Evi’nde yaşlıların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik aktivite alanları bulunacak. Alzheimer Yaşam Evi’nde zihinsel egzersiz odası, spor alanı, müzikresim gibi sanatsal aktivite alanlarının yanı sıra meyve ve sebze ekebilecekleri hobi bahçesi de yer alırken, sosyal hizmet uzmanı, hemşire ve yaşlı bakım teknikeri, hastalığın etkilerini azaltmak için yaşlılara destek verecek. Alzheimer Yaşam Evi faaliyete geçtikten sonra Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı başta olmak üzere sağlık kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde olacak.



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