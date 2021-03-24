Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 23 gözaltı

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Kocaeli’de aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, farklı suçlardan aranan 23 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘hırsızlık’, ‘yaralama’, ‘mala zarar verme’, ‘uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’, ‘dolandırıcılık’ ve benzeri suçlardan aranan ve haklarında 110 yıl arasında hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda farklı suçlardan aranan 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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