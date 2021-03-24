KTO’da toplantılar telekonferans ile devam ediyor

Körfez Ticaret Odası Covit19 ile mücadele kapsamında toplantılarını telekonferans yöntemi ile gerçekleştiriyor.

Körfez Ticaret Odası Covit19 ile mücadele kapsamında toplantılarını telekonferans yöntemi ile gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Mart Ayı komite toplantıları gerçekleştirildi. 15 komite üyesi ile görüşmeler yapılan toplantıda üye aramaları, üye tanıtım ve komite sunumları ile yapılacak olan lojistik çalış tayın detayları görüşüldü. Ayrıca güvenli ödeme sistemi, yapıdenetim firmalarının sorunları ve Komitelerin üyelerden aldığı sektörel sorunlar dinlenerek yetkili makamlara iletilmek üzere notlar alındı.

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