Karamürsel'de, 24 villanın olduğu bölgede meydana gelen heyelan kamerada

Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, 24 villanın arkasında bulunan yamaçta heyelan meydana geldi. Kayan taş ve toprak sitenin bahçesine doğru döküldü, istinat duvarı yıkıldı. O anlar ise bir site sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi´nde bulunan 24 villadan oluşan sitenin arkasındaki yamaçta heyelan meydana geldi. Yağmur nedeniyle taş ve toprak sitenin bahçesine doğru dökülürken, istinat duvarı da yıkıldı. Site sakinleri belediyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekiplerince yapılan incelemenin ardından 10 villa için tahliye kararı alındı. Bazı aileler Gazanfer Bilge İşitme Engelli Okulu Yurduna yerleştirilirken bazı aileler de yakınlarının yanına gitti. Heyelan anı ise bir site sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

'HER AN CAN KAYBI YAŞANABİLİR'

10 villanın güvenlik nedeniyle boşaltıldığını söyleyen site sakini Hasan Arslan, "Sitenin yanı başındaki dağda daha önceden çalışma yapılmadığı için çökmeler meydana geliyor. En son istinat duvarımız olmasına rağmen büyük bir çökme yaşandı. AFAD ekipleri can tehlikesi olduğu için kesinlikle burada oturulamayacağını söyleyerek, 10 villanın tahliyesine karar verdi. Komşularımızla birlikte konuştuk ve burayı boşalttık. Gerçekten burada oturulacak gibi değil, her an burası dökülebilir ve can kaybı yaşanabilir. O nedenle burada bir an önce belediye ekiplerinin çalışma yaparak önlem alması lazım" dedi.

'KORKU İÇERİSİNDE YAŞIYORUZ'

Geceleri gözlerine uyku girmediğini ifade eden Arslan, "Korku içerisinde yaşıyoruz, devamlı korkuyoruz. Çocuğumuz dışarı çıkarken bir taş düşebilir, araçlarımızı korktuğumuz için koyamıyoruz. Bu şekilde yaşıyorduk. Geceleri gözümüze uyku girmiyordu. Herhangi bir büyük felaket olabilir. Yetkililerimize güveniyoruz, inşallah gerekeni yaparlar ve en kısa zamanda bizler de evlerimize taşınırız" diye konuştu.

'NÖBETLEŞE UYUYORDUK'

Geceleri korkudan uyuyamadıkları için yakınlarına kalmaya gittiklerini söyleyen Mesut Gök ise "Çok mağdur durumdayız. Korkudan uyuyamıyoruz, sürekli tetikteyiz. Daha önce bir kısmı dökülmüştü hatta benim aracım zarar gördü. En son çok büyük bir yıkım oldu. Uyuyamıyoruz hiçbirimiz. Şu an evi boşalttık, AFAD ekibi evleri tahliye ettirdi. Şu anda yakınımızda kalacağız. Geceleri uyumuyorduk, uyusak da nöbetleşe uyuyorduk. Hanım biraz duruyordu, ben biraz duruyordum, çocuklar biraz duruyordu nöbetleşe uyuyorduk. Bu yaşanan son yıkımdan sonra nöbet falan da kalmadı, korkudan evi boşaltıp yakınlarımızın yanına geçtik" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Karamürsel Ergün AYAZAlişan KOYUNCU

2021-03-24 20:41:30



