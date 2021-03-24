Alev alev yanan baraka küle döndü

Kocaeli’nin Derince ilçesinde ağaçlık alan içerisinde bulunan bir baraka alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Taşköprü Yolu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki ağaçlık alanda bulunan bir baraka bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangın tüm barakayı sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, baraka kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, barakada yaşayan Behçet Yıldırım isimli vatandaşın korona virüs sebebi ile bir süre önce hayatını kaybettiği ve barakanın sahibinin ölümünün ardından boş kaldığı belirlendi. Yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.