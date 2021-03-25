Kartepe Bahçelievler'de tapu sevinci

ABD'nin Atlanta şehrinde üzerindeki 5 silahla markete giren kişi korkuya neden oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kartepe Belediyesi, Ataevler Mahallesi Bahçelievler mevkiinde yaşayan 462 hanenin tapu sorununu çözüme kavuşturdu.

Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından Ataevler Mahallesi Bahçelievler mevkiinde bulunan 462 hanenin tapu sorununda gereken plan tadilatı, Teiaş şerhleri kaldırılmasının ardından imar düzenlemesi yapıldı. Çalışmaların tamamlanması sonrasında uzun zamandır mağdur olan vatandaşlara tapuları dağıtılmaya başlandı. Konuyla ilgili uzun zamandır çalışma yapıldığına dikkat çeken Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Uzun zamandır yaptığımız teknik çalışmaların ardından Ataevler mahallemize bağlı Bahçelievler mevkiinde ikamet eden hemşehrilerimizin tapu sorununu çözerek 462 hanemizin tapu teslimini gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İskan almak isteyen site sakinleri Kartepe Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne başvurarak işlemlerini başlatabilecek.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.