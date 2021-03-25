Gebze Futbol Sahasında sona gelindi

Birçok imalatın tamamlandığı Gebze Futbol Sahası’nda, zemin çalışmaları tamamlanırken projede sona yaklaşılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eski Metin Oktay Futbol Sahası’nın yerine inşa edilen futbol sahasındaki çalışmaları sürdürüyor. Toplamda 2 buçuk milyon TL'ye mal olan futbol sahasında zemin, halı serimi için uygun hale getirildi. Proje dahilinde önemli ölçüde ilerleme kaydeden Yapı Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, zemindeki çalışmaları tamamlarken tribün ve hidrofon odasının çelik imalatlarını da bitirdi. Aydınlatma direklerinin dikildiği sahada top tutucu ağ sisteminin çelik imalatları da tamamlandı. Proje kapsamında sahanın çevresine korkuluklar yapılacak.

4 bin 500 metrekare alanda gerçekleşen inşaat çalışmalarında 50 çarpı 70 metre ebatlarında sentetik çim saha projesi hayata geçiriliyor. Çelik tribün imalatının gerçekleştirildiği modern futbol sahası, amatör spor kulüplerine ve vatandaşlara ev sahipliği yapacak. Yeni tesis, kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahası’nın hemen yanına inşa ediliyor.

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