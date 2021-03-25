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Kocaeli´nin yüksek kesimleri beyaza büründü

DHA

Kocaeli´nin yüksek kesimleri beyaza büründü


Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. İzmit Kent Ormanı bölgesinde kar kalınlığı 30 santimi geçti.
Kocaeli´nde dün gece de etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. İzmit Kent Ormanı ve Bayındırlık bölgelerinde kar kalınlığı 30 santimi geçti. Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin bulunduğu yol ise kar küreme araçlarıyla açılırken, aynı zamanda tuzlama çalışması yapıldı. Belediye ekipleri üniversite çevresinde bulunan köprülerdeki merdivenlerde temizlik çalışması yaptı.
Eğlenmek isteyenler ise çocuklarıyla birlikte Kent Ormanı'na geldi. Çocukları kar topu oynaması için Kent Ormanı'na getirdiklerini söyleyen İlayda Özhan, "Kent merkezinde oturuyoruz. Kar yağışı olunca çocukları buraya getirdik. Yüksek olduğu için her zaman bol kar oluyor. Sık sık geliyoruz buraya kar yağdığında. Mart ayında böyle bir kar yoğunluğu olacağını da tahmin etmemiştik. Bize de sürpriz oldu ve değerlendirmek istedik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-03-25 11:25:47

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