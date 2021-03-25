Park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı

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Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde park halindeki otomobile kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Araç hasar görürken, polis soruşturma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Sepetlipınar Mahalesi Arpalık Caddesi´nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, otomobili ile sokak üzerinde durarak, E.A.´ya ait 01 AHA 734 plakalı park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar otomobile isabet ederken, şüpheli uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-03-25 12:09:21



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