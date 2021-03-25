Darıca'da, 11 bina karantinaya alındı

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Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü 6 mahallede, 11 bina karantinaya alındı.

Darıca Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kazım Karabekir, Piri Reis, Sırasöğütler, Osmangazi, Nenehatun ve Abdi İpekçi mahallelerinde pozitif vaka ve temaslıların görüldüğü 11 binayı karantinaya aldı. Darıca Sağlık Müdürlüğü ekipleri, polis eşliğinde gittikleri binalara karantina uyarı afişlerini astı. Darıca Sağlık Müdürü Dr. Ulaş Doğan yaptığı açıklamada koronavirüse karşı kurallara uyulmasını isteyerek, "İçinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, Covid19 salgınına karşı Darıca ilçemizin 6 mahallesinde 11 bina karantina altına alınmıştır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2021-03-25 12:31:46



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