Çıplak fotoğraflarımı gösterip darbettiler (2)

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KOCAELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İzmit'te işitme engelli Engin E.´ye şiddet uygulayan Fırat K. hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı `Adam öldürmeye teşebbüs´ ve `Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ suçlarından soruşturma başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Fırat K.´yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Ergün AYAZ

2021-03-25 14:18:22



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