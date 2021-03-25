Anneler hem çocuklar birlikte öğreniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anneler hem çocuklar birlikte öğreniyor

İHA

Anneler hem çocuklar birlikte öğreniyor

Darıca Belediyesi, Kişisel Gelişim ve Çocuk Eğitim Merkezlerinde (KİGEM) verilen kurslarda kadınlar, çocukları ile birlikte geleceğe hazırlanıyor.
Darıca Belediye Başkan Muzaffer Bıyık, Emek Mahallesi’nde bulunan Hacı Kemal Destebaşı Kişisel Gelişim ve Çocuk Eğitim Merkezi’ni (KİGEM) ziyaret ederek bayan kursiyerler ve eğitim gören çocuklarla sohbet etti. Eşi Havva Bıyık ve beraberindeki heyetle birlikte KİGEM’de biçki, dikiş, nakış gibi alanlarda kurs gören bayan kursiyerlerle sohbet edip taleplerini dinleyen Başkan Bıyık, daha sonra aynı binada uzman eğitmenler tarafından eğitim gören çocukları da ziyaret ederek sohbet etti. Darıca Belediyesi tarafından uzaktan eğitime destek amacıyla oluşturulan EBA Destek Noktası’nda ders çalışan öğrencileri de ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, eğitime her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi.
Darıca Belediyesi olarak kadınların daha fazla sosyal hayatın içinde olmasını amaçladıklarını ve bu amaçla aynı çatı altında kadınlarla çocuklara birlikte eğitim verecek şekilde projeler geliştirdiklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan herkesin kendini geliştirmesini önemsiyoruz. Genç yaşlı, kadın erkek herkese yönelik projeler üreterek herkesin yanında ve en büyük destekçisi olmak istiyoruz. Bu amaçla bilgi evlerimizi kısa adı KİGEM olan Kişisel Gelişim ve Çocuk Eğitim Merkezlerine dönüştürdük. Kadınlar el beceri kursları ile kendilerini geliştirip ev ekonomilerine katkıda bulunurken çocukları da aynı çatı altında diğer odada uzman eğitmenler tarafından eğlenerek öğrenebiliyor. Amacımız 7’en 70’e herkesin kişisel gelişimine katkı sunmak” dedi.
Darıca’da kadınların kurslarda aldıkları eğitim sonrası üretecekleri el emeği göz nuru ürünlerini satarak aile ekonomilerine katkıda bulunmaları için de çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “KİGEM ile eğitim alan ve el becerilerini geliştiren kadınların ortaya çıkaracağız el emeği göz nuru eserlerini satarak aile ekonomilerine katkıda bulunabilmeleri için çalışma yapıyoruz. Çocukları eğlenerek eğitim görürken kadınlar da gönül rahatlığıyla kendilerini geliştirip ürettiklerini satıp para kazanabilecekler. Herkesin mutlu olması için çalışıyoruz. Bu kapsamda mutlu aile mutlu Darıca anlayışıyla hareket ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çıplak fotoğraflarımı gösterip darbettiler (2)
YEREL HABERLER Çıplak fotoğraflarımı gösterip darbettiler (2)
Sanığın duruşmadaki itirafı polisi harekete geçirdi
YEREL HABERLER Sanığın duruşmadaki itirafı polisi harekete geçirdi
Sıcağa aldanıp çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı Martın sonunda kara teslim olan Kocaeli’de ağaçlar güzel manzaralar oluşturdu
YEREL HABERLER Sıcağa aldanıp çiçek açan meyve ağaçları kar altında ...
Karda yiyecek bulmakta zorlanan köpekler için mama bırakıldı
YEREL HABERLER Karda yiyecek bulmakta zorlanan köpekler için mama ...
Darıca'da, 11 bina karantinaya alındı
YEREL HABERLER Darıca'da, 11 bina karantinaya alındı
Park halindeki aracı av tüfeği ile kevgire çevirdiler Otomobilden seken saçmalar eve isabet etti
YEREL HABERLER Park halindeki aracı av tüfeği ile kevgire ...
Park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı
Karla kaplanan yolları açık tutma mücadelesi sürüyor
YEREL HABERLER Karla kaplanan yolları açık tutma mücadelesi sürüyor
Kocaeli´nin yüksek kesimleri beyaza büründü
YEREL HABERLER Kocaeli´nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Budanan dallar gübre olarak doğaya dönüyor
YEREL HABERLER Budanan dallar gübre olarak doğaya dönüyor
Belediye personeline aile içi iletişim eğitimi
YEREL HABERLER Belediye personeline aile içi iletişim eğitimi
Gebze Futbol Sahasında sona gelindi
YEREL HABERLER Gebze Futbol Sahasında sona gelindi
Kartepe Bahçelievler'de tapu sevinci
YEREL HABERLER Kartepe Bahçelievler'de tapu sevinci
Kocaeli’de kar yağışı, yüksek kesimlerde sürüyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de kar yağışı, yüksek kesimlerde sürüyor
Barakada çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Barakada çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü
Alev alev yanan baraka küle döndü
YEREL HABERLER Alev alev yanan baraka küle döndü
Karamürsel'de, 24 villanın olduğu bölgede meydana gelen heyelan kamerada
YEREL HABERLER Karamürsel'de, 24 villanın olduğu bölgede meydana ...
Kocaelispor - Amedspor: 1-2
YEREL HABERLER Kocaelispor - Amedspor: 1-2
Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı
YEREL HABERLER Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı
19 yaşındaki cinayet sanığı, savunmasında `Ben daha çocuğum´ dedi
YEREL HABERLER 19 yaşındaki cinayet sanığı, savunmasında `Ben daha ...
Kocaeli’de kaza yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü ve eşi İstanbul’a götürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli’de kaza yapan Sancaktepe Belediye Başkanı ...
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü Kocaeli’de kaza yaptı
YEREL HABERLER Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü Kocaeli’de ...
Müebbet hapis istenilen katil zanlısından ilginç savunma: "Ben daha çocuğum, yaptığım hatanın da büyük olduğunun farkındayım"
YEREL HABERLER Müebbet hapis istenilen katil zanlısından ilginç ...
Misli.com 3. Lig: Belediye Derincespor: 3 - Çankaya FK: 1
YEREL HABERLER Misli.com 3. Lig: Belediye Derincespor: 3 - Çankaya ...