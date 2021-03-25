Çıplak fotoğraflarımı gösterip darbettiler (4)

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı işitme engelli Engin E.´nin, Delikanlı' lakaplı Fırat K. tarafından dövülmesi olayına ilişkin açıklama yaptı. Fırat K. hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Müşteki E.E. polis merkezine başvuru yaparak, 22 Mart tarihinde tehdit ve hakarete maruz kaldığını ve darp edildiğini ifade etmiş, şüpheliler hakkında şikayetçi olmuştur. Yapılan araştırma kapsamında elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda eylemi gerçekleştiren şüpheli F.K. ve ona yardım eden diğer şüpheliler hakkında 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma' suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kolluk güçlerine şüphelilerin gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir. Soruşturmamız titizlikle sürdürülmektedir."DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Ergün AYAZ
2021-03-25 15:32:40
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