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'Delikanlı' lakaplı Fırat K., kavgada yakalanmış

DHA

'Delikanlı' lakaplı Fırat K., kavgada yakalanmış


Müslim SARIYAR/İSTANBUL (DHA) İZMİT'te işitme engelli Engin E.´ye şiddet uygularken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıktan sonra kayıplara karışan 'Delikanlı' lakaplı Fırat K.'nin, kavgaya karışınca yakalandığı ortaya çıktı. 
İşitme engelli Engin E.'ye uyguladığı şiddete ait görüntüler sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki çeken Fırat K.'nin kavgaya karışınca yakalandığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, İzmit´te kavga ihbarına giden polis ekipleri, gözaltına aldıkları şüphelileri polis merkezine götürdü. Burada yapılan kimlik kontrolünde ise, şüphelilerden birinin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında `adam öldürmeye teşebbüs´ ve `kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ suçlarından yakalama kararı çıkartılan Fırat K. olduğu belirlendi. Hemen gözaltı işlemi yapılan Fırat K., sorguya alındı.. 
   DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Müslim SARIYAR
2021-03-25 16:36:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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