3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 - Çengelköyspor: 0

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3. Lig 2. Grup 28. haftasında Darıca Gençlerbirliği sahasında karşılaştığı Çengelköyspor ile 00 berabere kaldı.



Stat: Darıca İlçe

Hakemler: Serkan Gürbüz xx, Musa Murat Emre xx, Yunus Yıldız xx,

Darıca Gençlerbirliği: Ali Alper Doğan x, Baha Kısacık x (Ahmet Kutluer dk. 70 x), Selman Sevinç xx, Ahmet Özer x (Gürkan Hervenik dk.46 x), Onuray Köse xx, Metin Güler xx (Atakan Aybastı dk. 70 x), Yusuf Bildik xx, Hüseyin Seylığlı xx, Nebi Tiryakioğlu xx, Emre Alan xx (Berat Eyüpoğlu dk. 57 x), Fahrettin Bıyıklı x,

Çengelköyspor: Tunahan Dikişci xxx, Mertcan Aşcı xx, Fatih Sercan Ekinci xx, Ali Özgür Basa xx (Berat Özbek dk. 90 ?), Gökhan Sürücü xx, Taner Gümüş xx, Burak Büyükkaya xx, Serhat Keskinsoy x (Safa Çağlar x dk.78), Alperen Keleş xx (Ömer Faruk Öztürk dk. 90 ?), Yusuf Ağın x (Ahmet Batuhan Kozgül dk. 60 x), Tevfik Şanver xx

Kırmızı kart: Ali Alper Doğan (Darıca Gençlerbirliği) (dk. 45+4)

Sarı kartlar: Baha Kısacık, Ahmet Özer (Darıca Gençlerbirliği), Gökhan Sürücü, Fatih Sercan Ekinci, Serhat Keskinsoy (Çengelköyspor),

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